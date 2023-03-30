總統「民主夥伴共榮之旅」於紐約當地時間29日晚間（台北時間30日上午）結束在美國紐約第一天的過境行程，張惇涵晚間在下榻飯店所設的新聞中心，向隨團記者轉述總統過境首日與美國當地政要互動情形。

張惇涵表示，總統過境期間除公開行程以外，按照過往慣例仍有安排與美方友人會晤。今天總統在晚間僑宴活動前，與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）進行會晤，兩人會談時間約半小時。

他說明，總統感謝墨菲撥冗參與今天僑宴，並有機會面對面會晤交流，總統談及四項重點。第一，總統感謝美國總統拜登上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這三年多來，台美雙方共同經歷並克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見、緊密堅實。

第二，墨菲從商時期對台灣非常熟悉，總統也感謝墨菲從政後長期支持台灣，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲，能夠促進雙方更多合作交流。

第三，總統感謝紐澤西州議會今年2月通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），以及支持台灣有意義參與國際組織，總統期盼墨菲與議會領袖能持續支持台灣接軌國際。

第四，墨菲向蔡總統闡述紐澤西州以2030年70%綠能、2035年100%綠能為目標，蔡總統認為這與台灣推動能源轉型的努力方向一致；而墨菲推動的「創新經濟」、「基礎建設經濟」，與台灣的「六大核心戰略產業」推動方向不謀而合，期盼未來在台灣與紐澤西州的經貿互動良好基礎上，持續深化雙方從人才到產業，在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。

張惇涵透露一個小故事，他說，半導體供應鏈台積電總部在台灣，另外一個產業鏈很重要的公司默克在紐澤西，這兩個是台灣與紐澤西州很緊密的象徵與展現。他說，蔡總統與墨菲會談過程融洽有「一見如故」的感覺。（編輯：蘇龍麒）1120329