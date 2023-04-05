蔡英文總統的「民主夥伴共榮之旅」即將進入尾聲，不過這次外訪的重頭戲─與美國眾院議長麥卡錫於台北時間4月6日凌晨的會面，勢必會對美中台三邊關係帶來新的衝擊。儘管美國國務院取消蔡英文過境簡報，且白宮一再強調這是例行性的過境，中共不應過度反應，加上蔡英文接受智庫哈德遜研究所頒獎典禮上，美方政要出席人數有限，中共理應不過度反應才是，不過實際上恐非如此。

畢竟中共國台辦發言人朱鳳蓮事前已警告：「蔡英文如果與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。既然表示要「堅決回擊」，若屆時雷聲大雨點小，將會斲傷其公信力與對外影響力，因此若蔡英文與麥卡錫確實會面，台美中關係將迎來另一場難以避免的風暴。

蔡麥會有點像博弈理論中的「弱雞賽局」，台美與中共猶如開車要對撞的車手，誰都想要逼對方先讓步，也都沒有什麼讓步空間，因讓步意味示弱，對國內無法交待。若雙方最後都選擇不讓步，結果就只能是對撞。對撞的後果，雖不致立即發生軍事衝突，但是雙方秀軍事、經濟與外交肌肉的情況，是立即可遇見的狀況。不論結果如何，台灣都是輸的一方。

若是雙方會面後如預期地一同向媒體發表聲明，出席會談的跨黨派議員會後將記者會，留下「兩個中國」或「一中一台」的強烈印象，中共秀軍事肌肉的程度，應不會亞於去年美眾院前議長裴洛西訪台。如今媒體報導中共已宣布進行「台灣海峽聯合巡航行動」，說明已在為秀軍事肌肉作準備。

若蔡麥會後不共同向媒體發聲明，勢將壓縮台美未來會面的戰略空間，也會讓中共食髓知味而從此如法炮製，對台美未來關係拓展不利，加上拜豋政府囿於國內經濟問題重重，實無力加強對中共的圍堵程度，台灣要靠美國協助拓展國際空間的機會有限。美國曾派特使赴宏都拉斯遊說勿與中共建交而功敗垂成，由此可見一斑，實在看不出台灣在蔡麥會有任何獲利的空間可言。

台灣在中南美洲的邦交國瓜地馬拉與巴拉圭，即將於2023年5、6月舉行大選，該兩國的反對黨都已表示，若勝選將與中共建交，這無異將使台灣再失去兩個邦交國。台灣如此努力地要拓展國際生存空間，卻在這近8年當中失去9個邦交國，很可能是11個，難道不該檢討政策走向嗎？中共的外交打壓無日不有，這不代表政府能不調整作為！

不論是中共官方或民間均表示，一定會對蔡麥會有「強烈反應」，猶如裴洛西去年訪台時「將採取有力措施」的翻版。儘管事前台美官員預估蔡麥在美國會面，衝擊應比麥卡錫訪台來得小，不過由於美中關係近期並不順遂，加上中共對改善美中關係的期待有限，因此這場風暴不會小，台灣只能謹慎因應。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）