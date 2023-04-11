雍海表示，華為原廠在遭受到制裁一路走來歷經2年的調整，以前一些對產品的目標，都被迫變動，導致對銷售表現造成影響。惟目前在品牌重塑調整過後，華為產品上市節奏預期中，目前華為對台灣的銷售策略上，不再以追求市占為主，引進產品的選擇上，以會著重在市場銷售比較好的產品，主要還是會以銷售面為考量。華為在穿戴手錶上，規劃為一年一次新產品推出， 而消費者的穿戴換機週期目前大多都是落在2年，華為今年力拼穿戴、耳機今年要有50%的成長。

過去因為疫情衝擊消費性電子市場，整體台灣市場穿戴裝置的銷售量儘管是下降，但是單價是上升的，根據研調機構數據顯示，去年台灣2000元以下的穿戴下滑60%，高單價4000~8000元、甚至是1萬元以上都是銷售量都是增加。以華為觀察來說，同樣也是高價的產品賣的比較好。

在營銷策略上，雍海表示，以往手機產品需要重度營銷，但穿戴等IoT產品等有不同的產品屬性，華為在台灣現階段規畫一場春季+一場秋季，一年約2場發表會，現在華為在台灣是屬於過渡性的階段。

台灣總代理訊崴技術日前宣在3月12日關閉台北三創及台中文心秀泰服務(維修)中心，調整據店布局，未來用戶維修可預約到府服務或至授權門市，雍海表示，華為在產品的售後服務上，一定會有相應的維修，而品牌店的設立往往和產品屬性、銷售表現有很大關係，而事實上，手錶相較手機沒有這麼大的維修需求。

華為現階段台灣並沒有智慧機產品，雍海談到整體智慧機產品市場，他認為，華為在遭到制裁時，整個生態在很壓力上上線，但華為旗艦機在大陸還是賣得很好，整個生態系很健康，且在供應鏈調整完後，手機重新回歸C位。反觀台灣市場，現在手機換機越來越長，且中古手機市場還是以蘋果iPhone以主，非蘋果只有新機才有機會，加上台灣智慧機多要和系統商配合才會比較有機會。

華為權力布局台灣非手機穿戴等IoT市場，今日一口端出包括WATCH Ultimate超堅固液態金屬打造的100米深潛智慧工藝腕錶；WATCH Buds業界首創耳機手錶合一；WATCHGTCyber軍功認證的運動手錶；FreeBuds5超磁感藍芽耳機以及4G CPE3路由器。