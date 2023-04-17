美神盾驅逐艦昨通過台灣海峽 最新畫面曝光 11:032023/04/17 中時新聞網 焦捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍米利厄斯號神盾驅逐艦昨通過台海。（圖 / 美軍第7艦隊推特） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台海情勢持續緊張，美國第7艦隊今（17）日在推特發文，公布勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）昨通過台灣海峽時的照片。 第7艦隊表示，米利厄斯號所通過的水域，符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。 USS Milius (DDG 69) conducted a routine Taiwan Strait transit April 16 (local time) through waters where high-seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.Click here to read more:https://t.co/kVeETF1HUi pic.twitter.com/IzEOPA1T0Y— 7th Fleet (@US7thFleet) April 17, 2023 法軍艦突沿海峽中線以西航行！ 知情人士爆嚴重後果 台灣遭爆防空能力很弱？前副司令提1招反制：那就安全了 畫面曝光！大陸聯合巡航執法 海巡新竹艦緊貼一旁監控 #台灣海峽 #第7艦隊 #國際法 #美國海軍 #神盾驅逐艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 緊接陸環台軍演 美航母打擊群菲國最大演習 戰機起降畫面曝光 17:542023/04/14 軍事 路透：北京計畫對台設「禁航區」 國防部這樣說 14:432023/04/12 國際 法媒點名馬克宏台海發言3大問題 沒說1件事錯了 10:572023/04/12 國際 馬克宏對台「更坦率發言」遭刪除 要「歐洲人醒來」 14:362023/04/10 國際 蔡英文返台日 廣東海事局發布射擊訓練公告 10:382023/04/07 兩岸 比照烏克蘭！美要給台逾900億軍援 問題出在這 09:042023/04/07 軍事 影》美議員：戰略模糊沒用！對派兵赴台持開放態度 08:412023/04/10 國際 陸宣布啟動台海聯合巡航行動 我國防部回應了 13:552023/04/05 政治 法艦穿越台海為證！馬克宏：支持台灣維持現狀 10:512023/04/13 國際 美國海軍部長：AUKUS將阻止北京破壞世界秩序 19:382023/04/07 國際 逾6千噸海巡輪出航 陸啟動台海聯合巡查行動 11:582023/04/05 兩岸 蔡麥會 陸全國人大外事委員會：踐踏歷史事實和正義 07:382023/04/06 兩岸 日關切中俄邊界聯合行動 陸嗆：輪不到其他人說三道四 17:212023/04/11 兩岸 陸環台警告秀拳頭 只差還沒宣布這軍演 13:392023/04/08 軍事 大陸展開台海聯合巡航 揭仲：陸方欲凸顯對台海管轄權 17:132023/04/05 政治 法軍艦突沿海峽中線以西航行！ 知情人士爆嚴重後果 14:312023/04/12 政治 「海巡06」來了！對岸台海聯合巡航3天 陸網反應全炸鍋 23:412023/04/05 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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