台海情勢持續緊張，美國第7艦隊今（17）日在推特發文，公布勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）昨通過台灣海峽時的照片。

第7艦隊表示，米利厄斯號所通過的水域，符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。