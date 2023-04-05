2024總統大選在即，國民黨提名人選尚未出爐，新加坡發行量最高的華文媒體《聯合早報》點名正在中國大陸訪問的前總統馬英九，稱為化解台海兩岸逆境，馬英九是否再次出線成為藍營支持者的討論話題。對此，民進黨立委許智傑分析，馬英九有三大困境，包括年紀、執政民調低、633政見跳票，就算想選藍營也不太可能再提名。

《聯合早報》 指出，馬英九出訪中國被不少台派批評，起初聲量低迷，但在馬英九於中國公開講出「中華民國」後，聲量有「開低走高」趨勢，日前還傳出馬英九下半年要訪美，似是有意成為周旋於中美之間的重要角色，雖然馬辦否認，但在藍營總統提名人選未明之際，「馬英九能否再選總統？這個問題最近在民間引起了討論」

許智傑指出，馬英九一直野心勃勃想搶回兩岸發言權，雖然也會有一些藍軍支持，但再選總統應該不可能。

許智傑說，馬英九年紀過大，已經73歲，加上過去施政民調過低僅9.2％，再來是政見633通通跳票，連捐薪水也沒做到，基於這3大理由，就算馬英九想選，國民黨也不太可能再提名他選總統。