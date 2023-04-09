基隆市長謝國樑就任剛滿百日，遭基隆市議會民進黨團痛批為「跳票市長」，基隆市議員何淑萍9日表示，對綠營的批評深感遺憾，認為其無視新市府團隊的用心。

基隆市議會民進黨團日前召開記者會，痛批謝國樑在去年九合一選舉中提出的電動機車、染疫慰問金、基隆捷運等相關政見跳票，是「全國首創跳票市長」。

何淑萍認為，謝國樑去年選前提出的電動機車相關政見，令人耳目一新。礙於就職後前期僅能依照前朝所編列年度預算執行，對於政見落實最多只能透過追加減預算編列來分期推動。

何淑萍指出，謝國樑就任初期成效自然難以凸顯，這個部分謝也已於臨時會中相當清楚說明，後續將透過爭取中央補助以及新的年度預算編列支應，這是兌現相關政見最為踏實、負責任的做法，何來「跳票」一說？

何淑萍說，基隆市目前約有18萬輛機車，燃油機車對於空氣品質的影響甚鉅，如果能依照謝國樑規畫的期程，逐步推動電動機車的普及化，不僅有助於基隆的空氣汙染改善。年輕人也可以透過補助與執行公益時數取得電動機車，大幅減低經濟負擔，同時也可以擴大推動公益，讓年輕人回饋於社會。

何淑萍認為，青年電動機車這樣一舉多得的良善政策，應該獲得全民的支持，絕非民進黨團這般冷嘲熱諷、無所不用其極地詆譭。