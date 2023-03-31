這家英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的太空公司在3月中曾宣布，因資金短缺而暫停營運一周，哈特周四下午舉行全員大會指出：「很不幸地，我們無法取得讓這家公司繼續經營的資金。我們別無選擇，只能立即展開大規模而且非常痛苦的改變。」他提及，這可能是他有生以來最艱難的一場全體員工會議。
根據申報文件，維珍軌道裁員約675人，約占員工數的85％。
火箭發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）執行長哈特（Dan Hart）周四（30日）向員工表示，由於無法籌得持續營運的資金而決定停業，將裁撤幾乎所有員工。
這家英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的太空公司在3月中曾宣布，因資金短缺而暫停營運一周，哈特周四下午舉行全員大會指出：「很不幸地，我們無法取得讓這家公司繼續經營的資金。我們別無選擇，只能立即展開大規模而且非常痛苦的改變。」他提及，這可能是他有生以來最艱難的一場全體員工會議。
根據申報文件，維珍軌道裁員約675人，約占員工數的85％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。