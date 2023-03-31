這家英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的太空公司在3月中曾宣布，因資金短缺而暫停營運一周，哈特周四下午舉行全員大會指出：「很不幸地，我們無法取得讓這家公司繼續經營的資金。我們別無選擇，只能立即展開大規模而且非常痛苦的改變。」他提及，這可能是他有生以來最艱難的一場全體員工會議。

根據申報文件，維珍軌道裁員約675人，約占員工數的85％。