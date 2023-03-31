日經平均指數周四收低，逆轉連三日上漲趨勢。儘管科技類股受美股上漲激勵走高，但許多企業除息後股價承壓，導致日股整體偏向疲弱。

就類股表現來看，在全部33類股裡僅有5個類股上揚，至於跌勢最劇烈的是煉油業下跌2.89％。軟銀集團周四股價大跌2.04％至5,084日圓，成為拖累日經指數的最大因素。