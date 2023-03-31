日經平均指數周四收低，逆轉連三日上漲趨勢。儘管科技類股受美股上漲激勵走高，但許多企業除息後股價承壓，導致日股整體偏向疲弱。
就類股表現來看，在全部33類股裡僅有5個類股上揚，至於跌勢最劇烈的是煉油業下跌2.89％。軟銀集團周四股價大跌2.04％至5,084日圓，成為拖累日經指數的最大因素。
日本股市30日收黑，原因除了投資人急於從近日漲勢獲利了結外，另一因素則受到許多日企除息後無法填息的拖累。日經平均指數30日下跌0.36％，收在27,782.93點。東證指數（Topix）下挫0.61％，收在1,983.32點。
日經平均指數周四收低，逆轉連三日上漲趨勢。儘管科技類股受美股上漲激勵走高，但許多企業除息後股價承壓，導致日股整體偏向疲弱。
就類股表現來看，在全部33類股裡僅有5個類股上揚，至於跌勢最劇烈的是煉油業下跌2.89％。軟銀集團周四股價大跌2.04％至5,084日圓，成為拖累日經指數的最大因素。
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