屏縣府為降低區域性淹水情事，2020年在林邊鄉建置A幹線抽水站，並在內部增設3部永久式抽水機，每部抽水量3cms（立方公尺／秒），共計9cms，而今又爭取2919萬經費增設1部5cms永久式抽水機，目前該工程已發包，待完工後抽水站抽水機組抽水量可達14cms。

屏縣府指出，林邊鄉A幹線抽水站內部建置的3部永久式抽水機，每部抽水量3cms（立方公尺／秒），共計9cms，符合「易淹水地區水患治理計畫-縣管區排林邊地區排水系統規畫」。

而為因應現今氣候變遷、極端氣候頻繁發生，屏縣府為降低區域性淹水情事，保障人民生命財產安全，積極向中央爭取治水經費辦理抽水站抽水機組增設事宜。

縣府表示，「林邊鄉A幹線抽水站增設永久式抽水機工程」採統包方式發包，由營建署補助經費約2919萬，統包工程已發包目前辦理細設中，將設計抽水量5cms抽水機1部及周邊附屬設施，細設完成即可施工。

縣府強調，該工程完成後，抽水站抽水機組抽水量可達14cms，將有效改善強降雨時因抽水站抽水機組瞬間抽水量不足、造成都計區內局部側溝宣洩不及所致的路面積淹水情事。