近年經貿全球化受到挑戰出現式微，大陸入世貿首席談判代表、前任外經貿部副部長龍永圖3月31日表示，目前全球化正處在十字路口，但在發展中國家尤其大陸崛起之下，新的經濟全球化一定會在過去設定的規則基礎上再發展起來。聯合國前副秘書長劉振民也說，下個10年甚至更長時間的WTO規則還不會變化，但更多的地區性自由貿易組織將是未來的趨勢。

春華資本集團創始人、董事長兼首席執行官胡祖六表示，直到今天，全球貿易額占GDP的比重還是歷史以來接近最高，可以說「全球化並沒有死亡」。但全球化從過去5、6年來，從英國脫歐、川普上台與地緣政治等因素下，確實遇到很多的阻力。

博鰲論壇31日舉辦分論壇「重塑全球化」，龍永圖表示，回顧從2008年金融海嘯以後，美國開始從經濟巔峰往下走。當西方國家經濟往下走的時候。因為市場經濟角度下讓越強者得勢。歐美反而開始排斥自己建立起來包含WTO的多邊體制。

龍永圖表示，疫情之後導致地緣政治發生了重大變化，可以說是美國帶了頭，把原來基本體制逐漸拋到一邊、過去主持制定的規則也拋在一邊，給全球化帶來了很大的困難。