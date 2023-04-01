大陸33女星徐冬冬近年在電影和網路劇都有亮眼表現，她擁有35E傲人上圍，更被冠上「第一美胸」，還因演出《賭城風雲III》成為新一代「晶女郎」，而她坦承整形過，誠實性格還意外圈粉；徐冬冬今（1日）曬出的日常美照，在緊身洋裝下曲線全被看光，沒想到炸出凸肚，她更親曝真實體重，嚇暈粉絲。

徐冬冬今日下午在微博發文，分享對於減肥的看法，她認為不能過度，還透露自己是個碳水化合物狂熱愛好者，平時有控制米飯和麵條食用的分量，體重會落在52-55公斤，萬一沒控制不到一個星期就胖到60公斤。

徐冬冬親揭目前體重60公斤，自嘲是個胖子，美照還大方秀出凸肚。（圖／摘自徐冬冬微博）

從徐冬冬隨文附上的美照，穿著白色緊身洋裝的她，展現傲人上圍和穠纖合度的四肢，但令人震驚的是，細看她的腹部有超明顯的小肚子，對此徐冬冬大方地說，「肚子還是肚子，60公斤的胖冬子兒」；雖然有小肚子，但粉絲認為徐冬冬身高168公分、60公斤，都胖在對的地方就很棒，「現在這樣很好看，剛剛好」、「已經夠美了，別再瘦了」、「沒必要追求骨感，很好看了」。

其實徐冬冬人紅是非多，她藉由拍戲打開知名度後，卻被不少黑粉找各種理由亂罵，像是被狠批「這位姐真的不紅又賤兮兮的」，或是質疑她的美貌整出來的；但徐冬冬當時僅淡定回應，「我不賤我只是不紅」，且也不隱瞞自己整形過的事實，高情商讓她獲得大眾好評，好感度也大增。