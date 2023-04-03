台中市長盧秀燕今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，消防局長孫福佑、民政局長吳世瑋，和立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢、劉士州等，多位民代陪同到場。(陳世宗攝)

台中市長盧秀燕今天到大雅區第二公墓視察掃墓防火防災安全措施考察和宣導，被問到前總統馬英九到大陸的言行？盧秀燕強調，自己兩任市長任內，重民生和生活、輕政治少政治，政治議題她沒有評論；希望她第二任的任期內，是台中市重要的發展期，一定要將台中打造成幸福宜居城市。

台中市長盧秀燕今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，台中市消防局長孫福佑、民政局長吳世瑋和立委楊瓊瓔，與市議員吳呈賢、劉士州等多位民代陪同到場。

盧秀燕說，明天是她第二任到任的第100天，謝謝市民對她的支持，這兩任市長任內，她對台中市民宣誓是台中發展的重要關鍵期，一定要做到讓市民感受台中市建設和各方面制度，讓大家幸福宜居，台中要打造幸福宜居城市。

盧秀燕強調，所以她會重民生、輕政治，包括教育、文化和環保、經濟、社會福利、交通與治安方面，都是她非常重視的發展項目；希望她第二任的任期內，是台中市重要的發展期，一定要將台中打造成幸福宜居城市。