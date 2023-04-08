馬英九歷史性的首次大陸行順利畫上句點。對於這位毀譽參半的「馬先生」的到訪，大陸輿論五味雜陳。有人斥其不肖子孫，有人指其居心險惡，當然也有人秉持中道，呼籲正確看待馬英九登陸。大陸官方對馬英九的歷史貢獻與家國情懷高度評價，對其大陸行作了正面報導。至於馬在公開場合凸顯雙方的政治分歧，大陸的反應也值得玩味。馬英九本人的複雜性與兩岸關係的微妙性由此可見一斑。

在一篇閱讀量達到10萬+的公眾號文章中，作者連珠炮式地痛批馬英九「有權的時候，沒有想著讓寶島回歸，沒權的時候又刷存在感」、「你們國民黨不僅沒有救中國，還憑藉帝國主義來遏制中國發展？在你口口聲聲喊的國父面前，你心虛嗎？你能對得起他嗎？」

相較上述情緒性發洩，一篇署名「彭勝玉」的文章則大談陰謀論。在作者看來，馬英九此行是衝著瓦解大陸武統民意，影響大陸領導人下武統決心來的。理由是美國一些人想利用國民黨來穩住大陸，讓北京失去推進統一的理由和時機。「馬英九卸任後早就想來大陸訪問，民進黨一直不批，這個節骨眼民進黨突然批准馬英九大陣仗訪問大陸，也必定是得到美國授意，甚至就是美國策畫推動此行。」這一觀點得到一些大陸網友的呼應，有人指責奉行「拒統拖統」路線的馬英九，再一次利用了大陸的善意。

馬英九並非完人，其任內的兩岸政策也有可議之處，但對其口誅筆伐乃至上綱上線則大可不必。退而不休的胡錫進就直截了當地指出，「大陸這邊的輿論評價島內政治人物要參照當地的座標，不能一味套用大陸這邊的價值判斷…。我們既不能把他想像成推動兩岸統一的英雄，對他抱有不切實際的期待，也不能粗暴指責他比民進黨還陰險，認為其所作所為就是要拖兩岸統一，迷惑大陸社會，這類評價太極端了。」

大陸國台辦主任宋濤在會見馬英九時，代表習近平充分肯定了馬英九為發展兩岸關係作出的重要貢獻。儘管一些大陸網民對馬英九求全責備，但透過鏡頭可知，其所到之處仍有不少民眾夾道歡迎，網路聲量更是居高不下。湖南省委書記沈曉明甚至笑稱馬英九是「網紅」。就在馬英九結束行程前夕，國台辦旗下「中國台灣網」盛讚他的家國情懷，「當馬英九把眼淚留在這片土地上時，淚乳交融，兩岸中國人在心中回蕩著共鳴。」

至於馬英九在湖南大學公開闡述中華民國版的「九二共識」，雖然有外媒形容東道主感到尷尬，大陸媒體也沒有任何報導或評論，但總體上「一中各表」並沒有影響馬英九的後續行程。深圳衛視「直新聞」在一篇特稿中委婉地指出，大陸方面對馬英九「各自表述」方面的言論都採取了「雖不認同但予以尊重」的態度，「因為這一切的前提建立在雙方對兩岸同屬一中的基本共識與大方表態之上」。對大陸來說，旗幟鮮明堅持兩岸都是中國人，矢志振興中華的馬英九無論有多少缺點，終究是一家人。

（作者為大學教授）