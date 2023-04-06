蔡英文總統今天與美國眾議院議長麥卡錫見面，會後也發表公開談話，被視為外交上的重大突破。台中市長盧秀燕今天被問及此舉對於未來台海局勢的影響表示，美中台關係微妙而複雜，為了台海的安定與和平，還是要特別小心謹慎。
盧秀燕表示，感謝美國政府對於我國元首蔡總統在美國轉機、過境給予的協助及方便性，美中台關係是非常微妙而複雜的，所以在整個過程中，為了台海的安定與和平，還是要特別小心謹慎，我們大家一起努力爭取台海的穩定與和平。
蔡英文總統今天與美國眾議院議長麥卡錫見面，會後也發表公開談話，被視為外交上的重大突破。台中市長盧秀燕今天被問及此舉對於未來台海局勢的影響表示，美中台關係微妙而複雜，為了台海的安定與和平，還是要特別小心謹慎。
盧秀燕表示，感謝美國政府對於我國元首蔡總統在美國轉機、過境給予的協助及方便性，美中台關係是非常微妙而複雜的，所以在整個過程中，為了台海的安定與和平，還是要特別小心謹慎，我們大家一起努力爭取台海的穩定與和平。
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