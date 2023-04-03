檢察官在發給法新社的電子郵件中表示「經與所有相關內部機構一同詳細評估狀況」並聯繫中央和地方當局後，他們下令展開調查。

瑞士檢方指出，調查目的是確保瑞士的金融中心「乾淨」，查明是否涉及刑事犯罪，同時也會建立「監視系統」，允許檢察官在必要時進行干預。

檢方說希望「全面了解」讓瑞信瀕臨倒閉的相關各面向情事，包括媒體報導所揭內容，以獲取並評估可用訊息，還說「為澄清和收集資訊，已授權或聯繫不同的內部和外部機構」。

在3月18至19日的週末，瑞士銀行集團經瑞士政府倉促安排下同意收購對手瑞士信貸銀行，以防全球金融崩潰；此前美國3家地區性銀行接連倒閉引發恐慌。

「華爾街日報」指出，瑞信爆發財務危機導致客戶恐慌性出走，瑞士監管機構2週前介入安排瑞銀併購瑞信；瑞士官員和監管機構當時稱收購是唯一選擇，否則瑞信倒閉將在當地乃至全球引發金融危機。

瑞銀以30多億美元併購瑞信。瑞士政府為讓併購更順利，還提供超過90億美元彌補瑞銀集團可能因接管瑞信所受損失。瑞士央行還向瑞銀提供超過2000億美元的流動資金，協助促成併購。

但瑞銀併購瑞信招致多方批評。瑞士政府為促成併購匆忙通過新法律，允許未經股東會議表決下完成收購，讓瑞信股東大為不滿。

此外，併購後瑞信約170億美元的額外一級資本（AT1）債券淪為廢紙，連同瑞銀收購瑞信的價格已比市值約低60%，不少專家批評瑞士政府為促成瑞銀併購瑞信，犧牲瑞士長年的國際金融信譽。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1120403