Youtuber「反骨男孩」成員艾瑞絲除了拍影片外，也開始經營團購、代購副業，由於工作忙碌大燭兩頭燒，讓她透露壓力太大導致睡眠障礙日趨嚴重，甚至影響到生理狀態，一天只睡3小時，讓她痛苦直喊：「快暴斃了。」

艾瑞絲昨（13）日在IG分享近況，表示最近的心情變得比較正面，但原本就有睡眠障礙的她坦言：「初期只是很淺眠，容易受燈光、聲音、溫度影響，最近越發嚴重，我12點睡3點一定會醒來，無法睡足7個鐘頭，我快暴斃了。」由於睡眠時間太少，導致她的頭、脖子、肩膀、背、腰都在痛，甚至連心臟也開始痛。

雖然她嘗試了舒眠軟糖、中醫、按摩、泡澡等多種方法，但都未獲得改善，於是尋求精神科協助，「醫生說我太緊繃了，身體也不想要這樣，但是心理就會緊繃」，不過她覺得吃安眠藥會變老，堅決不使用，醫生才提供放鬆神經的藥物，更強調「如果有效再跟大家分享」。

貼文一出，讓粉絲看了都心疼，「希望你一直快快樂樂」、「聽起來嚴重，感覺是心理影響身理，希望快點好起來」、「瑞絲有好友粉絲陪伴」，也有網友紛紛提供其他方法，「真的要做拔罐，買部電子拔罐自己做」、「睡前少用電子產品，每天曬一些太陽」、「喜歡的心乃是良藥，放下就是快樂」。