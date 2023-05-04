船隊規畫方面，正德於前年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），已於今年3及4月如期交付由日本新來島造船株式會社所打造第一及第二艘環保節能新船，分別與日本及加拿大租家簽訂5年長約，3月及4月起加入營運認列收入，其餘船舶將陸續逐季交付，以符合IMO之最新環保節能規定，並擴大營運規模，預計今年逐季加入的4艘新造環保節能船貢獻的營收可填補去年處分船舶後所產生的營收缺口。截至目前為止，正德船隊達到16艘，公司船隊將逐步優化，掌握市場競爭優勢。

正德表示，散裝航運市況自去年下半年以來受到全球景氣衰退影響，BDI指數持續走跌，至今年2月16日最低曾降到530點，昨天則反彈到1558點，漲幅高達194％；第2季與第3季期貨市場運價也都維持在高水平，在通膨緩和以及大陸解封帶動整體經濟動能活絡之下，預期航運景氣下半年有逐步回升的機會，再從整體運力供給來看，目前散裝新造船訂單偏低，一方面是因市場不穩定，再方面是有環保法規規定，造船成本比較高，又碰上升息，散裝船業界打造新造船持保守觀望態度。

正德以期租(TC)之營運模式並未受到散裝航運不景氣影響，今年是脫胎換骨的一年，原有較小型及中古船均已在去年高價時處分，目前逐季交付之環保節能新船將有助於正德營運逐季加強擴大船隊規模，並維持合理穩定利潤。