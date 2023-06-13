彭博社表示，股價創5年來新高的新航，上個月曾公布史上最高的年度淨利，主要是拜乘客大量回籠所賜。同時，股價從3月13日波段起漲點來計算，超過3成的漲幅也是彭博全球航空指數（Bloomberg World Airlines Index）中表現最好的。

新航13日一度大漲超過2%，日線有機會連10紅，這是自2008年全球金融海嘯以來，日線連續走高最長的天數。分析師認為，股價應該還有上漲空間的新航，目前股價僅7.41新幣，要比2000年網路泡沫時的高點還要低45%。

馬來亞銀行金英證券（Maybank Kim Eng）指出，現今載客量尚未完全恢復致疫前水準，北半球季節性的夏季旅遊高峰期才正要開始。還有，中國大陸下半年的旅遊需求可望增加，也是可以預期的。

全球航空公司的業務，自疫情慢慢平息後已逐漸好轉，但在票價還是偏貴、經濟成長停滯，以及中國大陸復甦非全面性之下，部分投資人對航空業界的評估，還是較謹慎有所保留。