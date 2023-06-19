大型股今天普遍拉回休息，盤面由中小型股輪動撐盤，台灣50指數下跌約將近0.2％，而台灣中型100指數則小漲逾0.2％，上櫃指數今天也多維持上漲格局，明顯強於集中市場加權指數在平盤上下狹幅震盪。

在高價股表現方面，千金股除了力旺、創意、緯穎及亞德客-KY等，力守在平盤之上外，其餘多跌1％～2％以上，嘉澤之前股價最高攻上980元，蓄勢戰千金股，但功敗垂成，目前股價在900元下，如今M31拜AI題材之賜，股價強攻，今天早盤最高來到985元，離千元價位不遠。