大型股今天普遍拉回休息，盤面由中小型股輪動撐盤，台灣50指數下跌約將近0.2％，而台灣中型100指數則小漲逾0.2％，上櫃指數今天也多維持上漲格局，明顯強於集中市場加權指數在平盤上下狹幅震盪。
在高價股表現方面，千金股除了力旺、創意、緯穎及亞德客-KY等，力守在平盤之上外，其餘多跌1％～2％以上，嘉澤之前股價最高攻上980元，蓄勢戰千金股，但功敗垂成，目前股價在900元下，如今M31拜AI題材之賜，股價強攻，今天早盤最高來到985元，離千元價位不遠。
台股在本周只有3個交易日，即將從本周四（22日）起因端午連假休市，加權指數在平盤上下呈現狹幅震盪，不過，櫃買市場則逆勢挺升，多維持在小漲0.1％～0.2％之間，上櫃矽智財（IP）股M31（6643）今（19）日早盤股價衝高至985元，蓄勢向千元叩關，台股有機會迎來11千金。
大型股今天普遍拉回休息，盤面由中小型股輪動撐盤，台灣50指數下跌約將近0.2％，而台灣中型100指數則小漲逾0.2％，上櫃指數今天也多維持上漲格局，明顯強於集中市場加權指數在平盤上下狹幅震盪。
在高價股表現方面，千金股除了力旺、創意、緯穎及亞德客-KY等，力守在平盤之上外，其餘多跌1％～2％以上，嘉澤之前股價最高攻上980元，蓄勢戰千金股，但功敗垂成，目前股價在900元下，如今M31拜AI題材之賜，股價強攻，今天早盤最高來到985元，離千元價位不遠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。