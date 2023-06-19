統一投信表示，全球企業開啟AI投資的軍備競賽，高階硬體設備需求大幅上升，加速產業回升。台股AI供應鏈中，將以GPU、高頻寬記憶體、電源管理及散熱為主流，這四大族群的產值大幅增加，也為相關類股帶來表現機會。而隨著電動車逐漸普及，加上充電樁技術提升，未來充電樁將迎來價格及銷量的大幅成長，使整體供應鏈受惠。

統一投信指出，全球經濟成長穩健，歐美經濟展望甚至出現上修。台股產業庫存調整也將在上半年結束，PC庫存甚至已大幅低於疫情前水準。基本面朝正向發展，使台股企業獲利有望重回上升軌道，推升指數走高。通膨壓力下，聯準會可能維持一段時間的高利率，讓投資人對報酬的要求提高，具備高度成長潛力的產業較易受到資金青睞，例如科技股。

根據研究機構統計，明年全球半導體市場預期將擴大12%，帶動相關類股營收進入復甦階段。統一投信表示，全球去中化的背景下，台灣先進製程技術領先全球，在未來景氣回升時，有望帶動台股表現優於全球股市。今年開始落地的AI應用，不僅近期在市場獲得資金挹注，長線發展潛力更有望複製過去智慧手機的黃金十年，讓AI供應鏈成為台股成長新動能。

後疫情時代，內需產業需求也是市場關注焦點。統一投信表示，疫情前台灣每年出國旅遊一度超過1600萬人次，今年第一季卻仍只有200萬人次左右，顯示旅遊需求遠未達滿足點，使旅遊及航太相關產業具備極大成長空間。國內防疫政策解除，也帶動經濟活動回溫，推升餐飲業營收快速成長。