對於股市看法，林啟超認為，2020年第2季起疫情初期的居家防疫，激起全球消費性電子產品需求大爆發後，根據產品生命週期推估，可望在2024年再度迎來換機潮，預期半導體產業的企業資本支出將在2023下半年築底，宣告製造業衰退尾聲將至，進入新一輪景氣循環。台股目前來到1萬7點，如果回看2021年6到7月及2022年1月位置，是台灣套牢最多地方，前者是航運股，後者是電子股，要突破這兩根天線必須有更大資金才有表現，因此，預期下半年將有較巨大的震盪格局，尤其會特別檢視過去兩個月具有題材的族群營收及獲利表現。

債市方面，美國2年期公債殖利率目前仍有約4.7％以上的水準，進入下半年對於降息時點的臆測，將讓市場隨之震盪，若逢殖利率反彈，對看重現金流的投資人而言，還是布局債券的好時機。

匯市方面，考量美國升息即將屆頂但降息未至，美元指數仍在100-105區間整理，待降息訊號浮現將有趨貶空間。至於新台幣兌美元匯率，林啟超認為，美國暫停升息對亞幣有升值題材，下半年或許可能有些升值，但整體來看，除了受國際匯市、科技股表現牽動外，明年美台大選也將為新台幣走勢帶來雜音。

房地產方面，由於政府祭出信用管制，台灣各地房屋交易成交量很明顯萎縮，尤其平均地權條例對房市還是有抑制作用，下半年預期房市成交量還是緩和。至於房價會不會有大跌可能，除非台灣像韓國急遽升息，才會有大的波動，否則外圍想買房還是很多人，只會將交易期限會拉長，大跌情況還看不到。