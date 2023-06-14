美道瓊工業指數13日上漲145.79點，漲幅0.43％，收34,212.12點；S&P 500指數上漲30.08點，漲幅0.69％，收4,369.01點；NASDAQ指數上漲111.40點，漲幅0.83％，收13,573.32點；費城半導體指數上漲42.00點，漲幅1.15％，收3,683.66點。

凱基投顧表示，大盤突破萬七點之際，盤面漲勢呈現擴散，本波主流AI概念股以及觀光族群皆有強勢股表態，後市可優先加以關注。另外，中小型個股仍以5月營收利多題材發酵，且技術面維持多方架構的個股表現較強。在大盤波段漲勢遭到破壞之前，可持續擇強勢股偏多價差操作。

第一金投顧分析，台股大漲站回所有均線，持續創今年新高，順利站上萬七，不過，短線題材面漲多之下，大盤氣勢若要續強，成交量能需持續放大至3,000億元以上較為有利，電子及傳產重點族群必須持續拉升才有望延續漲勢，電子股近期資金聚焦在AI題材上，至於題材能否轉化成業績，則需留意第二季至第三季營收是否有明顯起色。

另外，終端消費性電子需求將在618消費節前後被檢視，若終端消費性產品全年出貨量銷售不如預期，或?再下修，那下半年復甦力道恐不如預期，需留意市場對電子股下半年復甦?道的過度期待，所造成目前評價已屬合理的情況，宜待修正再找更佳買點介入。

在傳產方面，先前的汽車、觀光等表現皆強勢，若有漲多回檔，可逢低擇優介入。