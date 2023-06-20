台股20日開低走低，大盤指數終場收17,184.91點，下跌89.65點，跌幅0.51%，成交量3,112.26億元，三大法人賣超117.43億元，外資及陸資賣超17.79億元。

隨台股下跌，外資賣股並大舉匯出，加上投信美元買盤，新台幣開盤隨即走貶，且盤中貶勢持續擴大，下午最低一度貶至30.902元，一舉摜破今年以來盤中最低30.893元心理關卡，終場貶值9.4分或0.31％，貶幅也創5月31日以來最大，新台幣短線面臨31元保衛戰。

根據央行統計，美元指數上漲0.02％，20日主要亞幣多走貶，又以新台幣重貶0.31％貶幅最深，其次為人民幣貶值0.2％、新加坡幣貶值0.1％，而日圓升值0.06％、韓元升值0.13％。

匯銀主管表示，台股漲多拉回修正，新台幣跟著重貶，除了外資匯出力道主導盤勢，投信美元買盤也頗積極，「海外投資款一直出去」，加上大陸利率調降不如市場預期，人民幣偏弱領貶，影響新台幣跟著走貶，即使盤中出口商拋匯力道不小，但力道不敵美元美盤，終場以重貶近1角作收。

匯銀主管也提到，盤末央行並未進場阻貶，主因其他亞幣都偏弱的情況下，此時強硬防守也沒意義，央行便順勢讓新台幣偏弱，配合國際匯市及亞幣走勢，讓新台幣自由波動，加上貶值對我國出口也還不錯。

另有外匯交易員提到，接下來匯市面臨兩難，重點要看科技股走向，市場雖預期AI題材持續帶動，但最近確實漲多，此時適度調節也不為過，接下來就看美股走向，短線美股修正，台股也跟著拉回，外資短期不會大舉匯入，預計最快要到第三季後美國確定升息結束後，新台幣才可能長期走升，而目前仍維持震盪走勢。

交易員也說，台灣將進入端午長假，加上美股漲多修正，以及美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話將發表聽證詞，市場轉趨審慎，「怕聯準會發表鷹派談話」，外資熱錢先行回防，後續新台幣將持續朝31元整數關卡邁進。