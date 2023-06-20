端午節將至，作為傳統三大節之一，吃粽子應景的傳統習俗一直以來都沒有改變，許多民眾也都對於相關食材的價格相當關心，因此新北市主計處也針對食材價格進行調查，發現與去年同期相比，各類食材皆有不同幅度的上漲，其中以鹹蛋黃價格上揚18.76％最高，其次為粽葉上漲10.92％與豬肉上漲7.75％，意味今年端午節民眾吃粽子的成本也變高。

新北主計處本次食材價格調查，是以端午節為基準，比較前一個月以及與去年同期新北市境內主要應節食材零售物價指數變動情形，結果主要食材包括糯米、豬肉、花生（仁）、乾香菇、粽葉以及鹹蛋黃等，較去年同期皆有不同幅度的上漲，僅蝦米價格持平。

主計處分析，今年因豬農飼養成本上升，導致豬肉價格上漲，在5月下旬即出現漲勢，幅度為2.4％，若與去年同期相比，則上漲7.75％；糯米、花生（仁）與乾香菇也較去年同期分別上漲2.06％、1.44％及0.54％。

另外，在所有食材當中，較去年同期上漲幅度最高的，分別為鹹蛋黃的18.76％及粽葉10.92％，鹹蛋黃受今年蛋類價格較去年為高影響，帶動相關蛋製品價格上揚，而粽葉則是部分業者反映進貨成本調高售價。