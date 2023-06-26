住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年危老推案量高於去年同期水準，原因之一是今年指標建商回到蛋黃區推案，使相對高價區如台北大安、新北板橋的危老新案數量增加。雖說下半年房市將遭受政經局勢變化、央行房市管制措施及《平均地權條例》新制等因素影響，業者推案態度趨於謹慎，整體推案量萎縮機率上升，將使危老案量成長受限，不過因建商回防蛋黃區推案現象未止，以目前線上籌備中建案推估，今年全年危老推案量有機會來到800億元。

分縣市觀察，台北市依舊是危老建案最多的地方，今年截至6月中旬，推案量已達412.1億元，之中以大安區及大同區危老新案數量較多，兩區都已有5個危老建案公開銷售。新北市危老建案也不少，且上半年還沒過完，就已有18個建案進場銷售，推案量上升至165億元，超過新北去年全年危老推案量。

拉長時間來看，2018年以來北台灣危老推案量逐年成長，並在2021年來到1,129.95億元，首次超過一千億元，改寫歷史新高紀錄。然而，2022年在營建成本上升等因素影響下，部分業者選擇先開工再開賣建案，進一步使年度危老推案量降至762.48億元，減幅達32.52％。因去年推案量相對低，預估今年第三季，北台灣危老推案量便能追平去年水準。