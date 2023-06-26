今年以來加密貨幣的「市場深度」（market depth）一直位在相當低的水準。市場深度意指市場能夠吸收大規模買進或賣出訂單的能力。當市場深度低，大型業者下單買進或賣出時，價格就會劇烈波動，即便訂單規模並不龐大。

市場深度也是流動性的指標。數據公司Kaiko的資料顯示，今年以來比特幣的市場深度已經下降20％，以市場深度來看，比特幣是受創最重的加密幣之一。

CCData研究部主任Jamie Sly指出，「比特幣價格近期飆漲，很大部分是因為市場流動性低迷時出現較大型交易的影響。」