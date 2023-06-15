新北市五股38歲高姓男子今(15)日早上發現自己停在橋下的機車消失無蹤，而且不只他自己的機車，連同那一排停車格上的機車都不見蹤影，以為遇上機車大盜，嚇得趕緊向警方報警；警方起初以為是因為該處施工，所以停在附近的機車遭施工方移置，但詳細調查後發現，雖然停在該處的機車確實是被施工方移置，但只有高男的機車真的被人偷走，目前正持續追緝偷車賊中。

據了解，高男的機車原本停在成泰路1段的國道一號橫越橋下的機車停車格，當時仍有不少機車停放在該處，結果高男今早要去牽車時，赫然發現該處的機車全數消失，以為遇上機車大盜，趕緊向警方報警。

由於該處由於配合「國道一號五股交流道增設北入及北出閘道改善工程」成泰橋及泰林路跨越橋兩側既有設施拆除施工的緣故，施工方早已貼上公告，提醒周邊居民從今日起禁止在該機車停放區停放機車，因此轄區蘆洲警方起初以為是施工方將該處機車移置他處，不過為求謹慎仍調閱監視錄影器畫面深入調查，發現雖然確實該處的機車都被施工方移置，「但只有高男的機車真的被竊賊偷走」。

警方調查指出，今日凌晨4時許，有男子騎單車抵達該處，騎上高男的機車，成功發動後便騎走；目前刑事鑑識人員到場採證，高男也製作筆錄完成，警方已掌握竊賊身分，正積極將竊賊查緝到案中。