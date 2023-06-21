富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控深耕台灣市場60餘年，致力提供客戶最完整、多元與便利的服務，旗下子公司擁有最完整的金融產品與服務，位居市場領導地位。今年《機構投資者》共邀請5,660名買方基金經理和814名賣方分析師參與調查，富邦金控於亞洲1,608家上市公司中脫穎而出，不僅是首家總排名位列全亞洲及亞洲(中國大陸除外)保險業冠軍的台灣金融業者，也是台灣金融業中唯一連續兩年入榜全亞洲區類別的企業，顯見國內外投資市場對富邦金控卓越經營管理的高度認可。

《機構投資者》雜誌表示，本調查使用發展超過五十年的方法論，並嚴格規定買方亞洲股票資產規模需要達1億美元以上始具投票資格，以公平公正的評選，表揚被買賣雙方機構投資人認為表現最傑出的企業管理及投資者關係團隊。富邦金控傑出的表現，彰顯了富邦卓越的管理層領導能力和出色的投資者關係工作，同時，相較於主要競爭者得票數相對偏重買、賣方其中一方，富邦於買、賣雙方的評選皆表現優異，是今年稱冠亞洲保險業的主要原因。

去年富邦金控即為唯一入榜「全亞洲區類別」的台灣金融業者，位居第二名，今年成績更上層樓，首度超越大型外商保險機構AIA Group(Hong Kong)，以綜合排名冠軍之姿，稱霸全亞洲保險業市場；同時，連續兩年獲得「最佳投資者關係專業人員」第一名、「最佳財務長」第二名、「最佳投資者關係企業」與「最佳環境、社會及治理」第三名，同時今年在「最佳執行長」類別的排名更擢升至第二名，並於今年新增之「最佳董事會」類別評選中，獲得第三名佳績。

富邦金控持續以世界級的標準深耕企業經營，連續五年入選《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業(Fortune Global 500)及連續四年蟬聯《品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌，並已連續六年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股、連續七年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選MSCI永續指數成分股； Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險產業第一名。富邦金控將持續發揮企業當責，力求永續發展，實踐「正向力量 成就可能TM」的品牌精神。