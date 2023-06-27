AWS指出，投資1億美元成立生成式AI創新中心，致力於聯結AWS的AI和機器學習專家與全球客戶，幫助他們構想、設計和推出新的生成式AI產品、服務和流程。此舉基於亞馬遜超過25年以來深厚投入開發AI技術，服務全球客戶和合作夥伴打下的堅實基礎。同時，AWS全面推進生成式AI策略，旨在讓這一技術嘉惠全球客戶和合作夥伴，該中心的成立也是這一策略的關鍵之處。

AWS生成式AI創新中心團隊由戰策略專家、資料科學家、工程師和解決方案架構師組成，將與客戶密切合作，逐步建構生成式AI的客製化解決方案。例如，醫療保健和生命科學公司可以加速藥物發現與研究；製造業可以建立解決方案來重塑工業設計和流程；金融服務公司可以為客戶提供更多更加個人化的資訊和建議。

至於AMD則指出，從雲端、PC到通訊及各種智慧終端設備，AMD的高效能與自行調適運算解決方案在塑造運算的未來方面扮演著愈來愈重要的角色。近三十年來，愛爾蘭一直是歐洲首屈一指的研發中心，發展出各種自行調適運算解決方案，吸引擁有專精技術的人才進駐當地。藉由進一步投資與擴展在都柏林與科克的據點，AMD持續推動在愛爾蘭的創新業務並支援歐洲的半導體產業體系發展。透過這項投資計畫，AMD在愛爾蘭的研發團隊將著手設計創新的高效能與自行調適運算引擎，以加速資料中心、網路、6G通訊與嵌入式解決方案，以及發揮在人工智慧的領先優勢。愛爾蘭政府將透過愛爾蘭投資發展局（IDA Ireland）支持這項新投資案。在AMD於2022年收購賽靈思之前，賽靈思曾與愛爾蘭投資發展局在許多領域合作，聯手推動愛爾蘭的半導體創新。