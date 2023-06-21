25歲王姓男子去年5月被朋友的貓抓傷，他竟氣到把貓抓起來往牆壁摔3次，導致貓咪死亡。王男被朋友趕出去後，他竟返回朋友住處，偷取朋友錢包內的8000元。桃園地院依違反動保法處拘役50日、罰金20萬元。

檢方調查，王姓男子去年5月3日到朋友家作客，他與貓咪玩耍時，被朋友的貓抓傷，竟徒手抓起該貓後，將摔往牆壁3次，最後貓咪傷重死亡。朋友發現此事，與王男大吵一架，並把王男趕出去。

王男事後越想越氣，認為自己是被貓咪抓傷在先，怎麼還會被趕走，認為朋友此舉不對。因此趁著朋友不在時，偷偷潛入朋友家中，偷走朋友放在包包的8000元離去。朋友回家時，發現8000元不見，調閱監視器後，發現竟是王男所為，加上貓咪被其摔死，更是氣上加氣，因此向警方報案，決定要告王男到底。

王男偵訊時，坦承摔貓、偷錢，但稱不知道這樣會導致貓死掉，只是想要報復被貓抓傷而已。檢方依違反動保法、竊盜罪嫌聲請簡易判決。

法院認為，王男不知尊重動物生命權，僅因遭貓隻抓傷一時氣憤，就摔傷貓隻，終致貓隻死亡，王男、所為應予非難。另他又不循正當途徑獲取所需，反企圖不勞而獲，恣意竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，所為並不可取，不過他在偵訊時坦承犯行，態度尚可。依違反動保法處拘役50日、罰金20萬元，竊盜罪則是有期徒刑2月，得易科罰金，易服勞役，可上訴。