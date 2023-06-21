●摩根士丹利表示，目前法人與散戶對美股信心，都處於兩年多以來新高。不過，股市短期漲幅已經蠻大的，剛進來的投資人擔心會錯過此波行情，不過，若現在才要進場的，在追高之前還是要多考量一下比較好。因為美國財政利多可能被稀釋，同時，流動性也應會降低，這些都是拖累美股的不利因素。

●投資管理公司Dakota Wealth指出，市場正在觀察美股是否還有上漲動能。股市正在經歷周期性的反彈，但漲幅竟然較預期來得大。美股後市發展，還是要看聯準會的政策利率對景氣的影響。不過，目前美國通膨似乎已經開始降溫。

●金融商品交易平台業者Oanda指出，本周觀盤重點要放在各國央行對景氣的看法，以及升息周期是否快要告一段落。市場不少投資人認為，有機會看見降息，但未免有些樂觀，因為經濟數據看起來不像可降息的樣子。所以，說今年會降息的，應屬於幻想而不是現實。

●資料數據公司S3 Partners統計，按照目前美股市值來計價，做空的今年到現在，虧損大約1200億美元左右。其中，光是6月前兩個星期，就大虧720億美元。特斯拉在6月8日超越蘋果，成為最被看空的美企。不過，這些做空特斯拉的損失78%資本，約124億美元。同時，做空輝達的空頭，甚至損失105%。

●高盛指出，2021年來，包括人民幣等10多種新興市場貨幣都比美元強，因為新興市場的央行，早就為抑制通膨開始升息循環。因此，新興市場貨幣不但進入牛市，且行情可能還會持續下去。