美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會暗示，聯準會可能再次升息，以達到加強控制通膨的目標，美股主要指數今天收跌。

道瓊工業指數下跌102.35點或0.30%，收在33951.52點。

標準普爾500指數下滑23.02點或0.52%，收在4365.69點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫165.09點或1.21%，收在13502.20點。

費城半導體指數下跌97.84點或2.68%，收在3549.73點。（譯者：陳正健）1120622