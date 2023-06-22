美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會暗示，聯準會可能再次升息，以達到加強控制通膨的目標，美股主要指數今天收跌。
道瓊工業指數下跌102.35點或0.30%，收在33951.52點。
標準普爾500指數下滑23.02點或0.52%，收在4365.69點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫165.09點或1.21%，收在13502.20點。
費城半導體指數下跌97.84點或2.68%，收在3549.73點。（譯者：陳正健）1120622
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會暗示，聯準會可能再次升息，以達到加強控制通膨的目標，美股主要指數今天收跌。
道瓊工業指數下跌102.35點或0.30%，收在33951.52點。
標準普爾500指數下滑23.02點或0.52%，收在4365.69點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫165.09點或1.21%，收在13502.20點。
費城半導體指數下跌97.84點或2.68%，收在3549.73點。（譯者：陳正健）1120622
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