周二泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.22點或0.05%，為452.9點，並結束了此前連六個交易日下跌的走勢。

中國總理李強說，中國經濟成長表現第二季會比第一季好，今年並有望達成約5%的成長目標。

上述言論緩解了投資人近期的不安心情；近日出現有中國的降準不如預期、兵變導致俄羅斯政局不安、以及全球升息週期可能持久等擔憂。

HYCM市場分析師Giles Coghlan認為：「市場不是寄望中國數據改善，就是希望中國政府能提出更多刺激，但是刺激新聞的好消息已經體現在定價中。任何能夠推動市場明顯向上的好消息，將會是某種正面的國內成長的故事」。

在中國業務較多的匯豐(HSBC)和保險商保誠(Prudential)分別上漲1.0%和1.5%，帶動金融股上漲。奢侈品股例如LVMH集團和瑞士的歷峰集團(Richemont)也分別漲0.6%和1.2%。

歐洲央行行長拉加德說，歐元區的通膨已經進入一個新階段，可能會持續一段時間。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管Susannah Streeter說：「你們看到的是，今早的上漲逐漸消退，特別是在拉加德的發言過後，因為她再次強化了通膨過高的觀點」，「投資者再次意識到，通膨水準過高的觀點」。

德國醫療公司Fresenius跌5.5%；稍早美國一家公共健保公司提出的增加付款方案，增幅未達市場預期，致Fresenius股價大跌。

歐洲的醫療股近幾周一直在下跌，本月累計已下跌2.9%。

西門子能源上漲2.3%，並收復了一些失地；此前高盛分析師對該公司維持「買進」評級，並表示，風力渦輪機部門的問題曝光之後，市場出現的大規模拋售有些過頭了。