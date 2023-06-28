台北股匯市脫鉤，台股28日止跌，大盤指數終場收16,935.63點，小漲47.73點，漲幅0.28％，成交量2,592.47億元，三大法人賣超54.87億元，外資及陸資賣超97.39億元。

台股雖收漲，但外資持續賣超，28日更加重匯出力道，即便出口商拋匯賣壓不小，但外資匯出不手軟，完全壓過出口商拋匯，盤中一度最低31.084元，終場新台幣再貶4.2分，新台幣站穩31元價位。

根據央行統計，美元指數上漲0.09％，主要亞幣齊下挫，韓元重挫0.54％貶幅最深，其次為日圓貶值0.38％、人民幣貶0.36％、新台幣貶值0.14％、新加坡幣貶值0.13％。

匯銀主管分析，今天外資匯出很多，加上投信海外投資的美元買盤，直接抵銷新台幣上午升幅，加上人民幣再度走弱，新台幣也受拖累，就算出口商拋匯量再大，也完全擋不住匯出規模。

匯銀主管指出，新台幣後續貶值方向不變，關鍵在於美國聯準會（Fed）仍未鬆口表明不再升息，只要Fed沒有鬆口，不只是新台幣，整體亞幣都將偏弱，短線新台幣站穩31元後，預料在後續將持續偏貶短線先往前一波低點31.160元測試，預計在此價位將有一波反壓支撐。

另有外匯交易員指出，人民幣近期再度走弱，主要是受到經濟表現影響，市場仍在等待刺激政策，但至今遲遲不見蹤影，整體而言，大陸復甦狀況堪憂，「人民幣疲軟，新台幣要強也難」。

交易員指出，後續要觀察股市表現，科技股漲多拉回，除非科技股繼續上攻，否則台股仍會偏向盤整格局，等美股衝起反攻號角，外資才可能大舉回頭。