據世邦魏理仕研究部統計，2023年第二季全台大型商用不動產成交金額約新台幣510億元，較上年同期大增54%。備受市場矚目的新光一號六筆標售案，成功於本季全數標脫，總計為投資市場挹注新台幣306億元的成交額，涵蓋了辦公室、零售與混合使用型資產，其中天母傑仕堡大樓以近新台幣117億元坐穩上半年最大筆不動產交易。

大型土地交易市場上，今年第二季投資金額共計新台幣276億元，較上年同期驟降約四成，其中建商購地金額年減42%至新台幣僅189億元，一反前三年交易熱絡的盛況。土地市場自去年起快速降溫，已寫下連六季負成長，由於央行信用管制持續發威，房市買氣下滑，多數建商對於土地開發已改採保守策略，部分業者更選擇處分土地以充實營運資本。

2023年第二季台北主要商圈優質辦公室總淨去化量約-1,280坪，連續兩季呈現負值，主要受到A辦市場拖累。市中心A辦連三季總空置面積上升，A辦平均空置率走高至8.2%，影響A辦租金成長趨緩；本季A辦平均租金為新台幣3,019元/坪，較去年同期增加1.6%。另一方面，近幾個月來B辦租賃需求愈趨穩定，B辦平均空置率下探至22年新低，帶動B辦平均租金溫和升至新台幣1,883元/坪。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，整體A辦租賃需求不振，市場上租賃交易以續約案件為主，此外，有意減少辦公室空間的外商租戶數量有增加之趨勢，加上近年來高漲的辦公室復原與裝修費用，將導致未來數月內A辦搬遷需求更顯疲弱。今年全年台北市中心辦公室市場預計將新增約49,700坪的可租賃面積，在租賃動能不足的情況下，預測市中心A辦平均空置率將於年底升至逾11%。未來五年內，台北主要商圈及逐漸崛起的南港地區將共同迎來前所未有的新供給潮，預期台北辦公室租賃市場將於明年初轉為較有利於承租方的格局，而吸引或續留大型租戶將是未來數季A辦房東最關注的議題。