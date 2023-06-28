小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電第三季恐旺季不旺成法人意見主流，摩根大通、海通國際證券等大型研究機構，紛紛預期台積電下一季營收成長性將低於過往季節性水準，提前打下預防針，並推測12月合理股價，最高703元、最低615元，高低價差近百元。隨台積電股價先前已連日回檔，能否先一步營造利空出盡氛圍，市場屏息以待，周二（27 日）隨著費半指數強彈3.6%，台積電 ADR也上漲 1.97%。

【1】台積電Q3不旺 外資圈有共識

儘管根據摩根大通、海通國際、滙豐、高盛證券對台積電所做財務模型，可以發現第三季營收季增率「僅」9％～10％，不及過去七年第三季的16％季增率，然各大研究機構持續看多台積電後市，定調短期營運風險無礙2024年起的爆發性增長，屆時每股稅後純益（EPS）年增率將超越20％。

【2】台股跌破月線 官股出手護盤

端節過後台股跌不停，外資連二日賣超達362億元，27日失守月線；向來與外資對作、買黑賣紅的八大官股券商「超前部署」，連4日買超達83.5億元，鎖定聯發科、聯電、緯創及創意等權值股大敲。投資專家認為，美股27日早盤出現反彈，加上短線跌幅已深，台股今日有機會止跌、拉下影線。

【3】美光財報快開獎 記憶體Q2落底有影

美股超級財報周上場，記憶體產業將於6月28日由美光打頭陣公布財報，市場預估，美光、SK海力士與三星電子等三大記憶體廠，第二季財報壓力大，但虧損幅度應略為收歛，現貨市場報價已止跌，且原廠堅守價格，預期第三季合約價可持平或小跌。

【4】美電動車商Lordstown聲請破產 控告鴻海詐欺

2年半前上市的美國電動車業者Lordstown Motors（下稱LMC）因鴻海投資糾紛阻礙生產，在資金耗盡的情況下被迫聲請破產保護並打算出售事業。LMC並控告鴻海詐欺及違反雙方協議，日後恐將阻礙鴻海與其他電動車業者合作。

【5】女股神增持台積電 拋售特斯拉

市場近期回檔修正之際，「女股神」伍德（Cathie Wood）操盤的方舟投資管理公司（ARK Investment Management），大舉敲進超過380萬美元晶片股，主要鎖定AI概念股超微和台積電，另一方面持續出脫特斯拉持股。