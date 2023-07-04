台積電美國廠在亞利桑那州風光開幕，台積電創辦人張忠謀4日卻直言，美國總統拜登一句「工會回來了，這句話，我聽了有點刺耳！」在亞利桑那廠動土時，張忠謀也曾當拜登面說「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」。前駐紐西蘭代表介文汲今(4日)在《新聞大白話》節目表示，台積電非自願赴美設廠，意味著台灣失去數千工作機會，施工及員工磨合都讓成本增加，苦不堪言，如王昭君及電影《油麻菜籽》般身不由己。

「張忠謀是很有修養的人，他其實就是在嚴重地抱怨！」介文汲提到，張忠謀說「這樣還算是全球化嗎？」意思就是在講說，美國政府難道不是強盜嗎？台灣的蔡英文政府難道不是幫兇嗎？因為蔡英文是學貿易的，他這個問題就是丟給蔡英文，其實他只是沒把後面兩句講出來。

介文汲表示，今天台積電是不願意去，可是後面有人在推著他去，他不去不行。記不記得？蔡英文政府從頭到尾沒有幫台積電講過一句話，都替美國人講話。經濟部長王美花還說，這個是我們台灣半導體產業要國際化必經之路，全球布局下來更了不起如何如何。好像台灣終於走到國際舞台上，還說台積電將來鴻圖大展？台積電現在苦不堪言！好好的布局，本來要把台南、高雄的產業像火車頭一樣帶起來，附近房地產也漲。

「台灣多少年輕人等著？隨便一個廠搬過去，台灣就是4、5千個工作機會沒有了！」介文汲強調，然後要培訓美國的工程師，台灣還要派很多既有的人才去，美國不是只跟台積電搶廠，是搶人才！最近報導說，台積電在亞利桑那的廠非常不順，中間變來變去，本來要生產5奈米，現在又要生產4奈米，一下1奈米又要生產。第二個廠這樣搞得整個進度完全落後，而且在台灣蓋廠，工程界都是可以加工趕工的，美國誰給你趕工？

介文汲指出，很多人去亞利桑那看廠，本來是2023、2024，現在看起來要往後延。然後跟當地施工廠商的溝通也很麻煩，新聘員工跟台積電文化的磨合也不是那麼容易，成本都增加。所以台積電苦不堪言，這個廠是他願意去的嗎？台積電好有一比，就是現代王昭君，他是派去和番的，他不是去發展台灣的經濟、台灣經濟走出去，他是幹嘛？是政治人質！美國要把他強娶，所以台積電碰到了蔡英文，就變成了油麻菜籽！

介文汲直言，以前有個電影叫《油麻菜籽》，講早期社會的女性，無法掌握自己命運，跟油麻菜籽一樣，飄到哪裡，就要在哪裡落地生根。所以台積電從全球獨步的一個企業，變成王昭君、變成油麻菜籽，為什麼？他不像韓國，背後有政府支撐他，蔡英文政府不但不支持台灣最重要的產業台積電，還跟著美國人一起霸凌台積電，你說張忠謀心裡有多苦？他抱怨說這還叫全球化嗎？意思就是指著蔡英文說：這還叫總統嗎？