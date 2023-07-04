大陸商務部和海關總署發布公告，8月1日起將對鎵、鍺相關物項實施出口管制，華爾街日報分析，北京政府想報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制，更想藉此措施當作與美國談判的籌碼。

鎵、鍺等金屬是半導體、5G基站、太陽能板的關鍵物件，鎵則被廣泛應用在電動車、手機充電器，以及商業和軍事設備等，這幾項都是重要的戰略金屬資源。

大陸對鎵、鍺相關物項祭出口管制，報導分析指出，美國、荷蘭接連祭出晶片製造設備出口限制，用以打擊大陸半導體產業，產業內部高階管理人員認為，大陸擬藉由限制材料措施作為報復手段。

報導也提到，大陸商務部的公告並未提到具體細節，意味著北京政府想以此新措施，當作與美國的談判籌碼。

至於對美方的影響，另根據南華早報報導，學者Aadil Brar表示，對美國的實質影響有待觀察，但確實會讓美國「不舒服」，尤其美國進口鎵、鍺原料中，大陸佔比超過一半。他強調，雖然美國擁有大量的鍺礦藏，但當地對開採的限制相當嚴格，並不是很方便獲得原料，美國和歐盟開始認真尋找替代來源，但想要立即取代大陸恐怕很困難。