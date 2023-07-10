據《人民日報》海外版引述大陸國家市場監督管理總局指出，大陸登記在冊民營企業4月初突破5000萬戶，截至5月底達到5092.76萬戶，較2012年底的1085.7萬戶增長了3.7倍，讓民企在整體企業中占比從79.4％提升至92.4％，在國民經濟發展中的地位和作用進一步提升。

此外，四新經濟（新技術、新產業、新業態、新模式）發展勢頭良好。截至5月底的四新經濟民企已超過2500萬戶，統計1到5月新設達215.0萬戶，占新設民營企業的57.1％。

大陸國家市場監督管理總局登記註冊局相關負責人說明，今年以來民營企業發展恢復向好，展現較強韌性與活力。前5個月新設民營企業376.4萬戶、年增率17.2％，較第1季增速快6.5個百分點；同期的注吊銷民營企業160.8萬戶、年增率1.43％。

大陸國家市場監督管理總局表示，當前民企發展呈現多項特點，包含區域發展趨於平衡。截至5月底，大陸東、中、西、東北4大區域登記在冊民營企業分別為2822.9萬戶、1050.7萬戶、979.3萬戶、239.8萬戶，占比為55.4％、20.6％、19.2％、4.7％。

而民營企業最多的5個省份為廣東696.8萬戶、山東434.7萬戶、江蘇384.5萬戶、浙江320.0萬戶、河南259.9萬戶，10年來增幅最大的主要有西藏、重慶、海南和安徽。