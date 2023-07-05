「大部份的決定，應該在還沒蒐集到你希望擁有的所有資訊之前就做出。」談到做決定的藝術，公司雜誌（Inc.）引用了亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾說過的這句話。

幾年前，貝佐斯曾經指出，許多決定有如雙向門，是可以逆轉的，因此可以使用輕量級的決定程序。大部份的決定應該在你希望握有的資訊，大約拿到七成時就做出。

相對地，有些決定是重要的、不能，或是近乎難以逆轉的，它們有如單向門。如果你走過了門，不喜歡門後所看到的東西，是無法再回到原點的。這種決定要有系統、謹慎、慢慢地做出，好好研究思考、詢問討論。

然而貝佐斯認為，大部份的決定並不屬於單向門，而是雙向門。如果做出的決定沒有獲得最理想的結果，可以重新再開一次門，走回去。

至於單向門的決定，該如何做好？公司雜誌採訪了兩位美國大聯盟的前投手與捕手，試圖從中找到答案。

在一場球賽中，投手平均要做出超過兩百個決定。一旦球投出去了，就沒有辦法挽回，必須承受它所帶來的後果。尤其後來大聯盟改變了規定，投手被限制在更短的時間內要做出投球決定，以加快比賽節奏。

前捕手、之後擔任球評的皮爾斯基（A.J. Pierzynski）表示，改變規定後的大聯盟比較像是快速版的西洋棋。捕手必須提前佈局三到四球，但同時也要根據正在發生的事情做出調整。

這麼說來，現在的捕手，是不是賽前的準備變得更加重要？皮爾斯基認為，現在最好的捕手不見得比別人做了更多準備，而是更能看出比賽時的蛛絲馬跡，快速地做出決定。

名人堂投手，也是知名球評史摩茲（John Smoltz）回憶，加入大聯盟三年之後，他才開始對比賽有「感覺」。讓他能夠分析趨勢，以及他在球場中感受到的直覺，加在一起進行判斷。

這是為什麼有經驗的機師，可以在幾秒鐘的時間內，做出飛機緊急迫降的決定。或者，有經驗的醫師，可以對於各種病徵直覺地做出診斷。那是千百小時的訓練與經驗所累積出的「感覺」。

公司雜誌總結，這正是公司希望做到的。提供員工資訊、數據、程序和規則，但也留下空間給決策一些彈性，讓員工能夠培養出自己的「感覺」。