恆生科技股指數暫漲2.5%，嗶哩嗶哩漲6.7%，漲幅最大；其次為快手漲5.2%。

「造車新勢力」持續受到青睞，小鵬目前漲4.2%，理想漲2.4%。

受原油價格上漲激勵，中海油及中石油均漲逾2%。

丘鈦漲近6%，其6月3200萬像素以上鏡頭出貨量年增近三成。

生技股指數逆勢下跌0.9%，藥明生物暫跌逾1%。

《韓股》三星領軍 韓股上揚
《期貨》台指期開盤上漲14點 電金受挫
《商情》出口增加推助 紐約原糖連3漲
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