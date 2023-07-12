恆生科技股指數暫漲2.5%，嗶哩嗶哩漲6.7%，漲幅最大；其次為快手漲5.2%。
「造車新勢力」持續受到青睞，小鵬目前漲4.2%，理想漲2.4%。
受原油價格上漲激勵，中海油及中石油均漲逾2%。
丘鈦漲近6%，其6月3200萬像素以上鏡頭出貨量年增近三成。
生技股指數逆勢下跌0.9%，藥明生物暫跌逾1%。
聯準會官員表明升息周期接近尾聲，隔夜美股再度收高，反映中概股表現的金龍中國指數大漲1.6%，以及受人民幣持續反彈激勵，由科技股領軍，周三香港恆生指數盤中漲1.1%，報18865.01點，收復10日線（約18858點）。國企股漲1.5%，報6389.98點。
恆生科技股指數暫漲2.5%，嗶哩嗶哩漲6.7%，漲幅最大；其次為快手漲5.2%。
「造車新勢力」持續受到青睞，小鵬目前漲4.2%，理想漲2.4%。
受原油價格上漲激勵，中海油及中石油均漲逾2%。
丘鈦漲近6%，其6月3200萬像素以上鏡頭出貨量年增近三成。
生技股指數逆勢下跌0.9%，藥明生物暫跌逾1%。
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