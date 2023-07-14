緯創最終躲不過「關禁閉」的命運！AI伺服器概念股近日成為台股當紅炸子雞，不少散戶瘋狂進場追價、玩當沖，緯創近期多次遭到警示，昨（13）日股價一度漲停衝上136元，終場收在132元。證交所13日也公告，緯創自14日至27日進行分盤交易，採每五分鐘人工撮合，預料將對AI發揮降溫效果。

近期AI股熱度不輸當年航運股，台股13日成交量熱門排行前10，有五檔跟AI題材有關，包括緯創、英業達、仁寶、廣達、光寶科。

工商時報報導，萬寶投顧總監蔡明彰指出，台股13日留160點長上影線，雖守住萬七大關，且外資仍買超206.28億元，但多頭領軍指標AI供應鏈多檔漲停打開，須留意有資金集中風險與沾光AI題材股飆漲的兩大反轉訊號，顯示投機風氣盛行，籌碼高檔換手，短線有過熱跡象。

謝金河也提醒，AI股一氣呵成大漲後，必須回頭注意技術面的乖離及基本面的強度是否跟得上，例如，過去廣達EPS都在7、8元，本益比10倍，投資起來很舒服，現在跑到175.5元，本益比到20倍，且廣達年線在85元，這個乖離之大，不可輕忽。他提醒，手上有百元以下的廣達可以長抱，但追到高價的人要很小心，因為再怎麼好的基本面，股價也不可能只漲不跌，緯創、光寶、勤誠等本益比都超過20倍。