太康於13日晚上召開重訊記者會，由於電動自行車客戶Vanmoof所屬集團發生財務與資金調度問題，對公司款項有逾期支付之情形，根據太康公司提供資料，截至112年6月30日止，太康對Vanmoof之應收貨款(包含應收帳款及其他應收款)金額為2630萬2000美元(約新台幣8億699萬7000元)及新台幣745萬1000元，共計新台幣8億1444萬8000元，受此影響，太康今天興櫃價格重挫約40%。

目前信邦持有太康約57.45%，根據太康提供資料，太康對信邦應付款項金額為819萬美元(約新台幣2億5128萬5000元)及新台幣1億550萬7000元，共計新台幣3億5679萬2000元，信邦表示，公司已擬於第2季提列約3億多的投資損失。

儘管信邦將於第2季提列約3億多元損失，但因第2季營收表現亮眼，且法人預估，信邦不僅本業獲利不錯，尚有1億多元匯兌收益挹注，推估第2季獲利仍可望優於第1季。

信邦強調，今年整體營運不受此事件影響，全年業績目標不變。