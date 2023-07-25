美國眾議長麥卡錫周一（24日）受訪時表示，他認為眾議院共和黨人對美國總統拜登家庭的海外商業活動調查，或將「上升到彈劾調查的水平」。

據美國《國會山報》報導，麥卡錫在受訪時稱，拜登曾表示自己從未和兒子杭特（Hunter Biden）談論過海外商業活動的事情，也並未收受款項，但「我們能證明這不是真的」。

麥卡錫還提到2名來自國稅局的舉報者，他們稱檢察官對杭特犯罪的調查進展緩慢。眾議院共和黨人的調查發現，有數百萬外國資金通過空殼公司流向拜登的家人和同事。

麥卡錫指出，「我們只是到了信息引導我們去的地方，但這已經上升到彈劾調查的水平，這賦予了國會最強大的權力，以獲取所需的其他信息。」他還稱，拜登「將政府武器化以使他的家庭受益，並否認了國會的監督權」。

另據《紐約郵報》24日報導，在《華盛頓郵報》披露出一名關鍵證人後，一些共和黨人要求眾議長麥卡錫啟動彈劾拜登的程序。 《華盛頓郵報》23日報導稱，杭特的合作夥伴之一阿契爾（Devon Archer）預計將在眾議院監督委員會即將舉行的聽證會上，闡述杭特在與外國商業夥伴的會議上，讓時任副總統拜登參與其中。

《紐約郵報》提到，24日晚些時候，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對上述爆料進行回應，她表示，拜登堅持他的說法，即他從未與兒子討論過關於國際商業交易的話題。