概念股方面，權重科技股漲跌參半，快手、小米漲超1％，阿里巴巴、京東跌超1％；汽車股率先回暖，蔚來以8.09％領漲，小鵬、理想、比亞迪跟漲；生物技術股、濠賭股齊漲；恒大物業復牌後持續走低，午盤大跌46.52％。

濠賭股集體上漲，美高梅、金沙中國、銀河娛樂、永利澳門齊漲。消息上，澳門博彩收入連續7個月年增率上升，前7個月的收入已恢復至2019年68％的水準。