臨近午盤，滬指早盤弱勢震盪，創業板指走勢稍強。滬深兩市超3,500檔個股下跌，上午半天成交人民幣4,750億元。午間收盤，滬指跌0.18％報3,255.88點，深成指跌0.23％報11,078.74點，創業板漲0.2％報2,222.97點。
盤面上，醫藥、食品飲料、太陽能概念股漲幅居前。汽車、重金屬等相關概念股跌幅居前。
A股三大指數3日早盤開低走高，三大股指一度集體翻紅，創業板指衝高漲近0.7％，醫藥醫療股全線拉升，太陽能設備震盪反彈，地產、零售等板塊則跌幅居前，個股跌多漲少。
臨近午盤，滬指早盤弱勢震盪，創業板指走勢稍強。滬深兩市超3,500檔個股下跌，上午半天成交人民幣4,750億元。午間收盤，滬指跌0.18％報3,255.88點，深成指跌0.23％報11,078.74點，創業板漲0.2％報2,222.97點。
盤面上，醫藥、食品飲料、太陽能概念股漲幅居前。汽車、重金屬等相關概念股跌幅居前。
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