臨近午盤，滬指早盤弱勢震盪，創業板指走勢稍強。滬深兩市超3,500檔個股下跌，上午半天成交人民幣4,750億元。午間收盤，滬指跌0.18％報3,255.88點，深成指跌0.23％報11,078.74點，創業板漲0.2％報2,222.97點。

盤面上，醫藥、食品飲料、太陽能概念股漲幅居前。汽車、重金屬等相關概念股跌幅居前。

滬指開盤漲逾1％ 深成指漲1.5％
新台幣午盤爆量重貶1.62角 暫收31.40元
網龍IP授權及合作開發2024年具爆發力 28日午盤量增股價漲幅逾3％
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