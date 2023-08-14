南橫公路100K＋000至100K＋600（梅蘭路段）14日上午開放通行。（三工處提供／林瑞益高雄傳真）

南橫公路溪底便橋採每日5個時段每時段開放1小時同行。圖為距離明霸克露橋約1公里處的管制哨。（林瑞益攝）

高雄市桃源區南橫公路明霸克露橋鋼便橋於8月4日因玉穗溪土石流沖毀，經公路總局三工處甲仙工務段搶修後，於11日開放人車通行。甲仙工務段人員趁今（14）日天晴時，派人檢視鋼便橋受損部位。

同時，南橫公路100K＋000至100K＋600（梅蘭路段）因卡努颱風引進西南氣流滯留鋒面，高雄山區多日持續降雨，造成土壤含水量飽和，導致土石鬆軟，該路段於 8月13日晚間10時實施預警性封閉。於今（14）日上午5時保全朝巡確認該路段無狀況後，於上午6時正常開放通行。該路段已指派施工廠商機具進駐及警戒，以維護民眾安全。

目前南橫公路溪底便橋採每日5個時段每時段開放1小時同行包含上午7、10時、中午12時、下午2時與5時。

三工處也再此呼籲，由於桃源區勤和以上至梅蘭路段近期受災情形嚴重，尤其是玉穗溪仍有無預警土石流下衝的風險存在，整體路況屬相當不穩定，建議民眾如非絕對必要，儘量勿行經該路段，也建議當地民眾儘量減少外出。