《韓股》韓國股市15日休市1天 07:372023/08/15 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢光復節，韓股15日休市1天，8月16日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》日本股市11日休市1天 《韓股》韓元兩月新低 韓股2600失守 《鋼鐵股》沛波H1營運寫4高 EPS升至1.61元 #韓股 #15日 #休市 #韓國股市 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》美PPI通膨意外高 韓股跌近1% 12:282023/08/14 財經 《國際金融》基金經理人：新興市場2國最佳 首選「神山」 16:192023/08/14 財經 台積電拖累大盤 下殺8元至538 台股跌逾160點 09:042023/08/14 財經 股匯雙殺！新台幣重挫逾1角 貶破31.9元再創波段新低 11:552023/08/14 財經 《韓股》外資小賣超 韓股連3黑 16:192023/08/14 財經 太魯閣白楊步道完成整修 8月15日重新開放 11:532023/08/12 生活 《金融》拉丁美洲與歐非中東股市 上周迎來資金淨流入 14:392023/08/14 財經 《國際金融》衰退、通膨炒膩了? 分析師：美股再漲要有「它」 12:282023/08/11 財經 颱風蘭恩挾帶大雨 日氣象廳示警恐逾8月整月雨量 20:522023/08/13 國際 美股收盤上漲 道瓊小漲26點 科技類股勁揚 06:072023/08/15 財經 陽明Q2每股小虧0.04元 上半年每股賺0.94元 18:032023/08/11 財經 《國際政治》光復節韓股明休市 尹錫悅上任來已特赦3次 14:592023/08/14 財經 《國際金融》市場觀望 歐股開平 16:492023/08/14 財經 泰福-KY每股淨值回升至5元以上 15日起恢復交易方法 18:202023/08/11 財經 韓媒收到恐嚇電郵 稱15日「光復節」將炸首爾市政府 14:212023/08/14 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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