現觀科技董事長兼總經理為邱大剛，目前公司實收資本額為3.05億元，主要產品包括行動網路優化定位平台及行動智慧平台之軟體服務，市場結構中，內銷僅2.94％、外銷97.06％；全體7席董事合計持股比率40.41％；主辦承銷商為台新證券。

現觀科109年～111年稅前純益各為4,993.2萬元、6,411.5萬元、1.37億元、今（112）年上半年為1,927.5萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為1.4元、1.41元、3.8元、0.5元。

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