證券交易所響應國際淨零轉型潮流，積極與世界接軌，在2023 年度永續發展目標系列活動，預估每位同仁將幫助地球減少逾303.9公斤的碳排放量，積極向同仁宣導各項節能減碳方式，從小處做起，關燈、減塑、上班走路走樓梯、低碳蔬食飲食、環保再造等議題，鼓勵同仁們從生活中隨手節約能源，舉手之勞讓地球更好，也更期許自身持續推動永續發展，讓臺灣躋身國際舞臺。

證券交易所表示，證交所積極支持在地農產，舉辦在地小農市集，推廣當令在地蔬果，提供同仁體驗新鮮無過多包裝的農產品，降低不必要的加工與運輸減少碳排放。同仁踴躍參與，以行動熱烈響應，透過飲食的選擇，改變生活，改變環境。

證券交易所積極找尋友善生態的單位團體，與翻轉稻作有成的尚水農產聯手合作，參與「認養一畝田」計畫，與尚水農產一起守護農村、生態及糧食安全！將收成的近千公斤稻米，製作佳節禮盒餽贈同仁，復育臺灣土地生態，更協助農民轉型友善耕作。藉由SDGs系列減碳活動「支持在地產，美味好安心」活動，鼓勵同仁購買在地食材，減少食物運輸造成的溫室氣體排放，保護地球緩解暖化現象。